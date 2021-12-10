Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7 процента. Об этом заявила председатель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вице-премьер страны Татьяна Голикова, ее слова приводятся на сайте оперштаба.

По ее словам, коллективный иммунитет в России вырос за неделю на 2 процента, ранее его показатель был на уровне 53,7 процента.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7 процента. Достигнуть уровня в 80 процентов можно только, если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины», — заявила глава оперштаба.

За прошедшие сутки в России выявили 30 873 новых случая COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 9 956 679.