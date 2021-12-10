В России выявили 30 873 случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 30 873 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 956 679. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 10 декабря.

30 873 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 30 209 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3477), Санкт-Петербурге (2267) и в Московской области (1712). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (7 случаев), Ненецком автономном округе (13 случаев) и в Республике Калмыкия (20 случаев).

За сутки скончались 1 176 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 287 180 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 35 657, общий — 8 673 518.

По данным на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 53,7 процента. Двумя компонентами вакцины привиты 63 961 690 россиян.