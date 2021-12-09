В России выявили 30 209 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 30 209 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 925 806. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 9 декабря.

30 209 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране выявили 30 752 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (2948), Санкт-Петербурге (2111) и в Московской области (1616). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (8 случаев), в Ненецком автономном округе (14 случаев) и в Республике Калмыкия (19 случаев).

За сутки скончались 1 181 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 286 004 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 35 794, общий — 8 637 861.

По данным на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 53,7 процента. Двумя компонентами вакцины привито 63 961 690 россиян.