В России выявили менее 31 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили 30 752 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 30 752 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 895 597. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 8 декабря.

30 752 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в России зафиксировали 31 096 заражений. Менее 31 тысячи новых случаев в стране выявляли 13 октября.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209) и в Московской области (1854). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (2 случая), Ненецком автономном округе (8 случаев) и в Республике Калмыкия (20 случаев).

За сутки скончались 1179 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 284 823 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 36 976, общий — 8 602 067.

По данным на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7 процента. Полностью вакцинированы 63 961 690 россиян.