В России выявили 31 096 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 31 096 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии коронавируса в стране составило 9 864 845. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 7 декабря.

31 096 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2573), Санкт-Петербурге (2381) и в Московской области (2208). Меньше всего — в Республике Калмыкии (21 случай), Ненецком автономном округе (12 случаев) и Чукотском автономном округе (5 случаев).

За сутки скончались 1182 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 283 644 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 34 615, общий — 8 565 091.

По данным на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7 процента. Привились двумя компонентами вакцины от COVID-19 63 961 690 россиян.