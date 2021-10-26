Жириновский сделал шесть прививок от коронавируса

Жириновский признался, что за полтора года сделал шесть прививок от COVID-19

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года сделал семь прививок, в том числе шесть — от COVID-19. Его слова передает Telegram-канал URA.RU.

Как признался политик, первые три прививки, которые он сделал, были вакцины «Спутник V». Третью дозу он ввел, когда начали уменьшаться антитела. Еще через полгода Жириновский вакцинировался двумя дозами другой российской вакцины от коронавируса — «ЭпиВак». Как только у него уменьшилось количество антител, Жириновский сделал третью прививку «ЭпиВаком». Седьмая прививка — прививка от гриппа, которую, как заявил Жириновский, он делает ежегодно.

«Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — сказал лидер ЛДПР.

Политик также отметил, что нельзя остановить болезнь, если россияне не будут «провакцинированы». По его мнению, «зараза» уйдет, если сделать прививку.

Ранее Жириновский предложил трем партиям — КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новым людям» — оплатить стоимость нерабочих дней, которые будут введены в стране с 30 октября. Жириновский написал, что, по некоторым оценкам, режим нерабочих дней обойдется экономике России в 60 миллиардов рублей. Эту сумму, по его словам, можно взыскать с тех организаций, которые перед выборами в Госдуму «паразитировали на антипрививочных настроениях, что и привело к вспышке заболеваемости».