Жириновский заявил о «страшной болезни» у 23 депутатов новой Госдумы

Первое заседание Госдумы восьмого созыва из-за «страшной болезни» пропустили 23 депутата. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА Новости.

«Вот, смотрите: 23 отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью», — сказал он.

Перед этим Жириновский рассказал журналистам, что коронавирусом заболели 11 депутатов Госдумы, еще пятеро депутатов седьмого созыва умерли. Он добавил, что всей планете необходима «тотальная дезинфекция».

12 октября в Москве началось первое заседание Госдумы восьмого созыва, выборы в которую прошли с 17 по 19 сентября. Его открыла представляющая «Единую Россию» космонавт Валентина Терешкова.

По итогам обработки 100 процентов протоколов победу одержала партия «Единая Россия», набрав 49,82 процента голосов. На втором месте оказалась КПРФ (18,93 процента). Также в парламент прошли ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).