Депутат Госдумы восьмого созыва Дмитриева: буду единственной, не вошедшей во фракции

В Госдуме восьмого созыва появился единственный не вошедший во фракции депутат. Им оказалась представитель «Партии роста» Оксана Дмитриева. Об этом она рассказала агентству «Интерфакс».

«Значит, буду единственной не вошедшей во фракции», — сказала она.

Дмитриева добавила, что намерена взаимодействовать с разными оппозиционными фракциями, чтобы реализовать намеченную программу.

Кроме нее в Госдуму независимо проходили Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман. Однако Резник и Бабашов вошли во фракцию «Единая Россия», Вассерман — в «Справедливую Россию — За правду», Певцов и Леонов — в «Новые люди».

12 октября в Москве началось первое заседание Госдумы восьмого созыва. Ее состав был избран в сентябре. Его открыла представляющая «Единую Россию» космонавт Валентина Терешкова. На первом заседании будут избраны спикер и вице-спикеры Госдумы, а также составы Счетной комиссии, Временной комиссии по регламенту, главы комитетов и их заместители.

