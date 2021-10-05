«Единая Россия» предложила снова назначить Володина спикером Госдумы

Партия «Единая Россия» предложила снова назначить Вячеслава Володина на пост спикера Государственной Думы, передает РИА Новости со ссылкой на участника заседания партии.

«Единая Россия», получившая конституционное большинство мест в нижней палате парламента, располагает достаточным количеством голосов для выбора спикера Госдумы восьмого созыва.

Вячеслав Володин возглавлял Госдуму седьмого созыва. На должность его назначили в 2016 году.

1 октября президент России Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы нового созыва. Оно состоится 12 октября.

Выборы в Госдуму прошли в период с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 процента голосов. Партия КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов, заняла второе место. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и партия «Новые люди» (5,32 процента).