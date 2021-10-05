Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму

Президент Украины Зеленский ввел санкции СНБО против участников выборов в Госдуму в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против участников выборов в Госдуму в Крыму. Об этом 5 октября сообщает «Интерфакс — Украина».

Ограничительные меры введены против 95 человек. Под бессрочные санкции попали бывшие кандидаты в Госдуму, баллотировавшиеся в Крыму и Севастополе.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о санкциях против Амурского судостроительного завода и Казанского порохового завода, а также против завода судовой светотехники «Маяк», расположенного в Севастополе.

В сентябре Служба безопасности Украины заявляла, что зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму на территории самопровозглашенных республик Донбасса. По данным Киева, местные жители «фактически проигнорировали» голосование, однако российские кураторы «нарисовали» высокую явку и уровень поддержки партии «Единая Россия».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Киев считает это оккупацией.