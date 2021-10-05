Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских предприятий. Указ опубликован 5 октября на официальном сайте главы республики.

Согласно документу, решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Санкции вводятся против Амурского судостроительного завода и Казанского порохового завода, а также против завода судовой светотехники «Маяк», расположенного в Севастополе. Ограничительные меры будут действовать три года.

Кроме того, под санкции попала компания Zasshid PTE. LTD, зарегистрированная в Сингапуре.

Ранее СНБО Украины обнародовал списки попавших под санкции украинских физических и юридических лиц. На специальном сайте опубликована информация о почти 4000 физических и 1848 юридических лицах.

В июне Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против десятков банков России, в том числе Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Ограничения также распространяются на Центральный республиканский банк ДНР, Государственный банк ЛНР, несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».