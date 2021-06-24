Зеленский продлил санкции против российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России, в том числе Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом 24 июня сообщает ТАСС.

Решение Совета национальной безопасности и обороны касается продления и введения по предложению Нацбанка Украины новых санкций к 55 российским банкам, платежным системам и банкам самопровозглашенных республик Донбасса, передает «Интерфакс — Украина».

В списке, в частности, находятся Банк Москвы, банк «Россия», государственная корпорация «ВЭБ.РФ». Санкции распространяются на Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим». Ограничения будут действовать три года.

Для банков, у которых на Украине работают «дочки», ограничение заключается в предотвращении вывода капиталов за пределы страны.

Ранее Зеленский назвал неработающими санкции, введенные Евросоюзом и США против России.