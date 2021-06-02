Зеленский назвал санкции против России неработающими

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США назвал неработающими санкции, введенные против России. Об этом сообщает офис главы государства.

«Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе», — заявил Зеленский.

По его словам, цивилизованный мир не может этого позволить. «Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики», — добавил президент Украины.

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Он также заявил, что Россия отвела «лишь около 10 тысяч» военнослужащих от украинских границ.

В переговорах с представителями США участвовали глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, вице-премьер Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель офиса президента Андрей Ермак. Зеленский заявил, что встреча в очередной раз подтвердила, что США являются стратегическим партнером Украины.

Весной случилось очередное обострение ситуации в Донбассе, Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отрицала обвинения и подчеркивала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.