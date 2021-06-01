Зеленский захотел получить у США и ЕС гарантии безопасности Украины

Украина хочет подписать с США и Европейским союзом (ЕС) соглашение о военных гарантиях безопасности страны до вступления в НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.

По словам Зеленского, Украина хочет предложить западу «план Б», по которому страна сможет остановить войну и обеспечить энергетическую безопасность. Президент считает, что этот план необходим именно до вступления страны в НАТО, потому что он позволит сохранить жизни гражданского населения и военных, которые каждый месяц погибают во время боевых действий.

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При этом глава государства отметил, что соглашение не станет альтернативой «нормандской четверке», так как будет более глобальным. Решение этой проблемы —это, прежде всего, вопрос «диалога с большими политическими игроками». «Мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с России», — добавил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем разочаровании отказом стран НАТО пригласить республику на саммит организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе. По словам дипломата, Киев понимает желание своих союзников провести саммит в закрытом режиме, как это было в 2017 году. Он добавил, что «российская агрессия» направлена и против членов альянса, а потому нежелание найти для республики подходящий формат участия вызывает недоумение.