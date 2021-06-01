Зеленский назвал сроки возможного «российского блицкрига» на Украину

Украина будет готовиться к угрозе «российского блицкрига» в любой момент вплоть до сентября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Такие сроки политик объяснил тем, что 12-16 сентября вблизи территории Украины пройдут российско-белорусские учения «Запад-2021». «Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна», — сказал он.

По мнению Зеленского, наибольшая угроза со стороны соседнего государства наблюдается преимущественно у границ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако Киев считает, что эскалация также возможна на любом направлении.

Ранее сообщалось, что в интервью Зеленский возложил ответственность за возникновение этой угрозы на страны нормандского формата. Президент Украины пожаловался, что европейские лидеры избрали в отношении России стратегию «осторожной дипломатии» и не желают называть ее одной из участниц конфликта, поэтому не хотят обсуждать ничего, кроме конфликта в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта, с тех пор Украина регулярно заявляет об угрозе эскалации боевых действий и военной агрессии со стороны России. Это было связано с проверкой в Вооруженных силах России, которая проходила в Южном и Западном военных округах. Еще в конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу завершил ее и приказал отвести войска от западных границ, однако Киев продолжил делать те же заявления.