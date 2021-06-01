Азаров рассказал о попытках Украины вернуть экономику на уровень 1990 года

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что действующие власти республики так и не сумели вернуть ее экономику на уровень 1990 года, несмотря на попытки провести реформы и восстановить промышленность.

По его словам, к 2013 году Киев сумел восстановить объем ВВП страны на 92 процента от показателя тридцатилетней давности, сейчас же он составляет лишь 60 процентов от уровня УССР. «А в 2013 году у нас был средний уровень заработной платы выше, чем, например, в Болгарии, Румынии, средний уровень доходов населения, и выше, чем в России, кстати сказать», — рассказал Азаров.

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Политик пояснил, что к этой ситуации привела остановка промышленного производства, в частности авиастроительных и сталелитейных предприятий. «За все семь лет Украина (...) не выпустила ни одного самолета. Нормально? У нас практически закрыто дизелестроение. Практически закрыто кораблестроение. Производство электроэнергии сократилось в полтора раза», — добавил экс-премьер.

Ранее Азаров обвинил президента Владимира Зеленского в предательстве «еврейства» из-за политики этноцида русских на Украине. По его мнению, сейчас многие русские записывают себя украинцами из-за угроз националистов.