Зеленского обвинили в предательстве «еврейства» и этноциде русских на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» обвинил президента Владимира Зеленского в предательстве еврейской национальности из-за политики этноцида русских в стране.

По его мнению, сейчас на Украине многие русские записывают себя украинцами из-за угроз националистов. Несмотря на то что этнических русских в стране проживает около 35-40 процентов, повлиять на ситуацию не может даже президент Украины Владимир Зеленский.

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«Слушать и ожидать от еврея, когда ты поддерживаешь неонацистские формирования — просто дико. Он предал не только свою национальность, но и предал своих предков. Дед его сражался против нацистов, заслуженный человек был, а он сейчас боится возложить венок в День Победы, поэтому я так и говорю. Достаточно резко, но моя резкость вполне оправдана, потому что Украина пострадала от нацизма», — сказал Азаров.

20 мая был опубликован законопроект Зеленского, согласно которому русские на Украине не смогут считаться коренным народом страны.

Ранее правительство Украины утвердило концепцию «ласковой украинизации», которая предусматривает переход к обязательному использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года. В рамках программы предлагается стимулировать дублирование фильмов на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.