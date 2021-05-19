Киев утвердил программу «ласковой украинизации»

Кабинет министров Украины утвердил концепцию по развитию украинского языка, получившую название «ласковой украинизации». Программа по функционированию языка как государственного во всех сферах общественной жизни будет действовать до 2030 года, сообщает ТАСС.

«Впереди много работы. Фактически это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому языку, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного добровольного перехода», — отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, Киев придерживается «ласковой украинизации», чтобы получить «долговременный эффект». Власти надеются, что программа будет способствовать появлению у жителей страны желания читать, смотреть, разговаривать и петь на украинском.

Отмечается, что концепция госпрограммы предусматривает применение украинского языка во всех сферах общественной жизни. Например, его использование должностными лицами, открытие курсов по изучению языка, улучшение качества его преподавания в учебных заведениях, поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом. Также планируется стимулировать дублирование фильмов на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал лишать депутатских мандатов за систематические нарушения языкового законодательства. По его словам, закон, в частности, нарушили секретарь, несколько депутатов и должностных лиц исполкома Харьковского горсовета: они использовали другой язык при исполнении служебных обязанностей.