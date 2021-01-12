На Украине представили методичку по доносам на говорящих по-русски продавцов

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь опубликовал на своей странице в Facebook методичку, в которой гражданам предлагается сообщать ему о случаях нарушения закона об «украинизации» сферы услуг.

В представленном материале омбудсмен заявил о необходимости писать доносы на говорящих по-русски продавцов и официантов и присылать ему на почтовый ящик. Чтобы жители страны могли эффективнее бороться с использованием русского языка в торговых точках и предприятиях общественного питания, он предложил следующий алгоритм:

— попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника сферы услуг обслужить их на государственном языке;

— в случае отказа, обратиться к руководству учреждения;

— в случае повторного отказа, зафиксировать данный факт с помощью фото или видео и записать данные нарушителя;

— пожаловаться уполномоченному по почтовому адресу.

«Жалобы подаются уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения», — написал Креминь. Он добавил, что в уведомлении должен быть оставлен e-mail отправителя для обратной связи, подписываться под жалобой при этом не потребуется.

Новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступают в силу на Украине с 16 января 2021 года. С этого дня все предприятия сферы услуг в стране независимо от формы собственности, в частности магазины, рестораны и АЗС, будут обязаны обслуживать посетителей только на украинском.

При этом до 16 июля 2022 года к руководству предприятий не будут применяться санкции за отказ сотрудников говорить на государственном языке. Позже за данное нарушение работодателям может грозить штраф от 5100 до 6800 гривен (приблизительно от 13,5 до 18 тысяч рублей).