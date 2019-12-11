На Украине начнут штрафовать за нарушение закона о языке

На Украине через два или три года начнут штрафовать население на сумму до 500 долларов США за нарушение языкового закона. Об этом заявила уполномоченный правительства Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова, передает УНИАН.

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Она отметила, что нарушением законодательства считается умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве, в том числе при обращении в государственные больницы и поликлиники. Монахова назвала также суммы штрафов, которые будут взиматься с нарушителей: от 3,4 до 11,9 тысячи гривен (от 145 до 500 долларов).

Омбудсмен при этом заверила, что закон о государственном языке не предусматривает наказания за отказ от использования украинского в бытовом общении.

«На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма или стихи, сообщения в соцсетях — это личный выбор человека. Однако когда он выступает как гражданин и обращается к государству: "Защити меня, научи меня, вылечи меня, дай мне работу", — то государство требует использовать государственный язык», — сказала омбудсмен.

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Ранее Монахова заявила, что украинские власти не будут пересматривать «закон о тотальной украинизации». По ее словам, Украина имеет право на защиту государственного языка. При этом она отметила, что как правовое государство Украина в определенной степени будет прислушиваться к выводам европейских экспертов о языковом законодательстве страны.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности». По мнению европейских экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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