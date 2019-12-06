Совет Европы призвал Украину пересмотреть языковую политику

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рекомендовала Украине отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до принятия закона о национальных меньшинствах, передает «Интерфакс-Украина».

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По мнению экспертов, закон не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств. В СЕ считают, что Украина должна пересмотреть политику, чтобы «избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса». Действующий закон не достигает этой цели, отметили эксперты.

При этом Венецианская комиссия отдельно поддержала цель закона о предоставлении преимуществ украинскому языку перед русским, отметив, что у Украины есть для этого основания — особая роль русского языка как главного для общения многих представителей меньшинств и притеснение украинского языка в прошлом. «Венецианская комиссия полностью понимает необходимость в мерах по поддержке украинского как государственного языка», — указывается в коммюнике.

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Тем не менее эксперты рекомендовали Украине пересмотреть нормы, которые вводят отличия в правах трех групп языков, отличных от украинского, — коренных народов, официальных языков ЕС и других языков, в том числе и русского языка. Также Венецианская комиссия призвала расширить использование языков меньшинств в публичной сфере и пересмотреть нормы об установлении ответственности за нарушение закона, например, за умышленное искажение украинского языка в официальных документах.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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