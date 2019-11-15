Киев отказался менять законы о принудительной украинизации

Власти Украины не собираются менять законы о функционировании украинского языка как государственного и об образовании, несмотря на давление недовольной ими Венгрии в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью изданию «Сегодня».

«В данном случае, если это политическое давление или шантаж, для нас это неприемлемо. (...) Мы готовы в рамках существующих обязательств выполнять свою часть, но не идти на уступки национальными интересами», — подчеркнул он.

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Замглавы МИД Украины добавил, что интересы национальных меньшинств в стране будут соблюдены благодаря принятию соответствующего закона, в данный момент он находится в разработке. Законы об украинизации и об образовании, по мнению чиновника, не вредят представителям других национальностей, а дают им возможности для более глубокой интеграции в украинское общество.

«То есть мы считаем, что это дополнительные права, а не ограничения», — заявил Боднар.

30 октября во время визита делегации Совета НАТО на Украину Будапешт заблокировал совместное заявление послов Североатлантического альянса в знак протеста против национальной политики Киева. Как указал министр иностранных дел Петер Сийярто, она ущемляет права 150 тысяч этнических венгров, проживающих на западе страны.

Венгрия с 2017 года протестует против закона об образовании, принятого прошлым президентом Украины Петром Порошенко, который предполагает перевод всего процесса обучения в стране на украинский язык. Против закона также высказывались Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. Принятый в 2019 году новый закон о переводе всех сфер общественной жизни на украинский язык вызвал обострение отношений между странами. Венецианская комиссия изучает документ на предмет дискриминации прав национальных меньшинств.

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