Власти Закарпатья потребовали создать венгерский район

Заместитель главы Закарпатского областного совета Иосиф Барто считает, что регион компактного проживания венгров необходимо объединить в один район в рамках административной реформы в стране. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает портал Znaj.ua.
«Территории компактного проживания венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами Закарпатской области, что нарушит коммуникацию между поселениями, необходимо создать пятый — венгерский район», — отметил политик.
По его словам, в рамках реформы децентрализации в Закарпатье планируется укрупнить районы, создав 4 новых вместо 13 существующих административных единиц.
Барто считает, что украинские власти должны выделить специальную административно-территориальную единицу с центром в Берегово для представителей венгерской общины. «Все эти инициативы позволят приблизить Украину к европейским ценностям и решат проблемы межнациональных взаимоотношений», — сказал Барто.
30 октября во время визита делегации Совета НАТО на Украину Венгрия заблокировала совместное заявление послов Североатлантического альянса в знак протеста против национальной политики Киева. «У нас не было другого выбора», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не готов жертвовать судьбами 150 тысяч этнических венгров на Украине ради геополитических интересов.
В сентябре 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В 2018 году депутат Верховной Рады Иван Винник заявил, что Будапешт раздает закарпатским этническим венграм паспорта и в целом ведет против Украины агрессивную гуманитарную политику, сравнимую с действиями России в Крыму.