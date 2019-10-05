Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии начали забирать назад паспорта, которые они ранее раздавали жителям Закарпатской области Украины. Об этом сообщил бывший глава региона Геннадий Москаль, пишет «Обозреватель».

По его словам, венгерское гражданство получили не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые даже не знают языка и вообще жили в других городах. Как отметил Москаль, чтобы получить паспорт этой страны, потенциальный мигрант идет в университет, где сдает экзамен на знание языка, либо его родственники (мама или бабушка) должны были быть гражданами Венгрии.

«Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-1944 годах на территории Закарпатья, то изучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самая тяжелая речь в Европе», — рассказал бывший глава области.

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Москаль добавил, что процедура лишения венгерского паспорта проста: полиции дано указание останавливать людей и проверять документы. Если человек показывает венгерский паспорт и не понимает венгерского языка, паспорт забирается.

2 августа сообщалось, что на Украине проживают около 300 тысяч граждан, имеющих венгерские паспорта. Из-за них между странами произошел дипломатический скандал в прошлом году. Поводом стало видео из венгерского консульства в Закарпатье, на котором консул раздавал в здании дипломатической миссии паспорта украинцам и приводил их к присяге на верность Венгрии. Впоследствии выяснилось, что дипломат раздавал не паспорта, а пакет документов для получения гражданства. Украина выгнала из страны консула. Венгрия ответила аналогично. На Украине пригрозили, что будут жестко реагировать на подобные действия властей соседнего государства.

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