Названо число обратившихся за российским гражданством жителей Донбасса

Заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме подали почти 90 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в МВД России.

Сообщается, что очереди за российскими паспортами в пунктах выдачи не уменьшаются. При этом более 35 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже получили паспорта по упрощенной схеме. Ранее сообщалось, что за первый месяц российское гражданство получили более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. 17 июля Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.

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