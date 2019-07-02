Путин дал поручение на благо украинцев

Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 2 июля.

В перечне поручений по итогам прямой линии также говорится, что в случае необходимости ведомство должно предоставить предложения по дополнительным преференциям для желающих приобрести гражданство РФ.

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Ответственным за выполнение назначен глава МВД Владимир Колокольцев, срок исполнения — 1 августа текущего года.

В ходе прямой линии, которая состоялась 20 июня, многодетная украинская семья пожаловалась Путину на проблемы с документами. Семья переехала в Набережные Челны в 2014 году, но не проживала на территории Донбасса.

24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ на критику Киева российский лидер заметил, что эта мера носит гуманитарный характер. Позднее он допустил, что действие указа может распространиться на всех украинцев.

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