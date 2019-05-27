Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».

Журналисты издания посетили два учреждения в селе Покровское под Таганрогом и приграничном Новошахтинске. Оба паспортных стола оказались закрыты. На месте дежурят экипаж полиции и сотрудники Росгвардии. «Ну да, пишут, что [паспортный стол] работает. Но не работает. Когда начнет — не знаю», — сказал один из них.

Сообщается, что в Донецке людям приходится неделями ждать своей очереди, чтобы подать документы на паспорт ДНР, наличие которого стало обязательным условием для получения российского гражданства. Жители республики заранее записываются в специальную тетрадку, получают номерок и ждут своей очереди. Для того чтобы не потерять свое место, необходимо ежедневно по утрам приходить в паспортный стол отмечаться.

Многие занимают очереди не только в местных паспортных столах, но и в российских. «Беда в том, что на российский [паспорт] очередь короче. Если она подойдет, а паспорта ДНР я не получу, придется занимать заново», — сказал собеседник издания.

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13 мая министр труда России Максим Топилин заявил, что жителям ДНР и ЛНР, которые примут российское гражданство, для получения российских пенсий нужно зарегистрироваться на территории страны. По подсчетам The Bell, выдача социальных пособий и пенсий жителям самопровозглашенных республик обойдется бюджету России в 100 миллиардов рублей ежегодно.

24 апреля президент России Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР в упрощенном порядке. Глава государства отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей. Позднее Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

Идею Путина в апреле раскритиковал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который тогда заявил, что российский паспорт предоставляет право «быть арестованным за мирный протест», «не иметь свободных и конкурентных выборов» и забыть о правах и свободах человека.

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