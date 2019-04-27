Россия задумала упростить выдачу паспортов всем жителям Украины

Россия думает о том, чтобы в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

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Российский лидер подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины 24 апреля. Жители Донбасса получили право обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона «О гражданстве РФ». Заявления должны рассматриваться не дольше трех месяцев, указ вступил в силу с момента опубликования.

О планах упростить жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР процедуру получения российских паспортов стало известно в середине апреля.

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