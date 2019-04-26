Экономика
 
Последние новости
Путин и Ким Чен Ын не достигли договоренностей
Брошенный россиянином в печь двухлетний мальчик умер
Москвичам предрекли пасхальную грозу 
Бывший игрок «Реала» рассказал об «убийствах» Моуринью
Зеленский улетел с детьми в Турцию
Задержанного за миллионные взятки полковника ФСБ Черкалина отправили в СИЗО
Продавец визитки Путина рассказал ее историю
Зафиксировано редчайшее явление во Вселенной
Россияне пересели на премиальные машины
Новости партнеров

Раскрыто влияние выдачи паспортов жителям Донбасса на российские пенсии

Перейти в «Мою Ленту»

Введение упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям Донбасса не окажет существенного влияния на пенсионную систему России. Об этом в пятницу, 26 апреля, заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».

«Не думаю, что это будет большой нагрузкой», — отметил министр.

Ранее в Пенсионном фонде России пояснили, что получившие российские паспорта жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости, только если переедут на постоянное жительство в Россию.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля. По его словам, подобные меры носят гуманитарный характер, так как терпеть ситуацию, при которой люди «вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав», больше нельзя.

В Киеве сочли эту инициативу вмешательством во внутренние дела государства и обратились в Совет Безопасности ООН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал указ «крайне провокационным» и подчеркнул, что это решение стало частью «оккупационного плана».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы
Названы причины упрощенной выдачи российских паспортов в Донбассе
Названы условия получения жителями Донбасса российских пенсий
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

«Их мозг работает по-другому»

Люди с аутизмом приносят экономике миллионы. Но общество их стыдится и не хочет замечать
10:29Сегодня

Россия начала вычищать свою «грязную» нефть

10:20Сегодня

Россияне рассказали о бойкоте магазинов из-за неправильной упаковки

06:3320 апреля

Суд Украины встал на сторону России в споре против украинской оборонки

Экономика13:4524 апреля

«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»

Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
09:35Сегодня

Прокуратуру попросили найти бутылки для крымского вина

12:4313 апреля

Visa увеличила максимальную сумму для совершения покупок без ПИН-кода

08:56Сегодня

Украина испугалась газовой войны с Россией

Экономика00:0224 апреля

Пошли на поправку

Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
08:29Сегодня

США отказались пойти навстречу российской компании

19:22 7 апреля

Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

00:50Сегодня

Украина остановила транзит российской нефти

Россия
Еда в законе
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку»
Они борются за права женщин на Северном Кавказе. За это их преследуют и угрожают убийством
Степной пожар подобрался к космодрому Восточный
Путин и Ким Чен Ын не достигли договоренностей
Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики
Путин утвердил 15 критериев эффективности работы губернаторов
Все материалы
Мир
«Русские должны оттуда убраться»
 
Россия пообещала ответ на санкции против чеченского премьера
Россия рассказала о пользе российских паспортов для жителей Донбасса
Германия удивилась попыткам России «запугать» Зеленского и раскритиковала МГИМО
Российские военные отказались беспокоиться из-за авианосцев США и провели учения
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
Ким Чен Ын и Владимир ПутинПутин и Ким Чен Ын провели переговоры
Что обсуждали лидеры России и Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Зеленский обвинил ЦИК в попытке помешать ему распустить Верховную Раду
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Порошенко поделился своим опытом изучения украинского
Названы причины упрощенной выдачи российских паспортов в Донбассе
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
В шахте под Луганском пропали 15 горняков
Все материалы
Экономика
«Их мозг работает по-другому»
Люди с аутизмом приносят экономике миллионы. Но общество их стыдится и не хочет замечать
Россия начала вычищать свою «грязную» нефть
Россияне рассказали о бойкоте магазинов из-за неправильной упаковки
«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»
Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
Прокуратуру попросили найти бутылки для крымского вина
Украина испугалась газовой войны с Россией
Все материалы
Силовые структуры
Вера БегунЛютая Вера
Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
Пьяный россиянин сбил на Lexus троих детей и сел на два года
Столичные следователи приняли эстафету «Дороги памяти»
Все материалы
Наука и техника
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Китай показал огромный эсминец для авианосца
Россию назвали безоружной против «минного терроризма»
Россия «догнала» США и Германию по торпедам
Названа неожиданная опасность хлеба
Все материалы
Спорт
Жоау Фелиш«Этот мальчик — уже звезда»
В 19 лет он уже вошел в историю футбола. Роналду называет его своим наследником
Нурмагомедов снова поборолся с медвежонком
Умер восьмикратный чемпион НБА
Футболист обманул вратаря крайне слабым ударом с пенальти
Овечкин сыграет за сборную России на чемпионате мира
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
«Спартак» разгромно проиграл и лишился шансов на чемпионство
Все материалы
Культура
Оконченная повесть
Умерла актриса Элина Быстрицкая, звезда «Тихого Дона»
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
Место силы
Припять, мистика, подростки: зачем возвращаться в «Чернобыль. Зону отчуждения»
В кадре из новой серии «Игры престолов» увидели возвращение умершего персонажа
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В новых «Мстителях» впервые покажут гея
Последний герой
Он сумел передать страх потерянного человека. 300 лет его успех пытаются повторить
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Симоньян предрекла мусульманскую Россию с президентом Хабибом Нурмагомедовым
«Руки-базуки» начал трансформацию в Анджелину Джоли
Мать отчитала сына за просмотр порно и сделала его знаменитым
Все материалы
Ценности
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ингрид БергманСнежные королевы
Самые властные, сексуальные и любимые народом женщины Скандинавии
Продавец визитки Путина рассказал ее историю
Россияне пересели на премиальные машины
Предложена новая версия кольца на помолвку
«Нелепая ошибка» на сайте любимого дешевого бренда россиян разозлила покупателей
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Найден способ вычислить российского туриста в толпе отдыхающих
Российский самолет развернулся в воздухе из-за проблем с двигателем
Пассажиры оказались в больнице из-за загадочного зловония на борту самолета
Российская туристка вернулась из отпуска и умерла на выходе из самолета
Все материалы
Из жизни
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
Мужчина весом 330 килограммов испугался смерти и за год похудел вдвое
Трехлетняя девочка спасла жизнь грудному ребенку
Убившая мужа за подписку на порноканал старушка сядет в тюрьму на 16 лет
Девушка показала губы после аллергии и прославилась
Все материалы
Модник с кузовом
Тест обновленного пикапа L200 в горах Грузии
Дым, ужастики и грязь
Лучшее автомобильное видео апреля
Самолет для дорог
EV-1 — концептуальный спорткар из времен, когда Saab был молод и полон сил
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
Семилитровый двигатель Mopar оценили дороже нового Dodge Challenger
Уникальный шутинг-брейк Chevrolet Corvette выставили на продажу
Показана самая внедорожная «Буханка»
Все материалы
Дом
«Насекомые и крысы сильно портят впечатление»
В Москве много недорогих квартир. Почему их никто не покупает?
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Названа главная причина отказа в ипотеке
Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной
Названо место проживания Ким Чен Ына в России
Жилье на российских курортах резко подорожает
Все материалы