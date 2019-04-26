Раскрыто влияние выдачи паспортов жителям Донбасса на российские пенсии

Введение упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям Донбасса не окажет существенного влияния на пенсионную систему России. Об этом в пятницу, 26 апреля, заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».

«Не думаю, что это будет большой нагрузкой», — отметил министр.

Ранее в Пенсионном фонде России пояснили, что получившие российские паспорта жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости, только если переедут на постоянное жительство в Россию.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля. По его словам, подобные меры носят гуманитарный характер, так как терпеть ситуацию, при которой люди «вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав», больше нельзя.

В Киеве сочли эту инициативу вмешательством во внутренние дела государства и обратились в Совет Безопасности ООН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал указ «крайне провокационным» и подчеркнул, что это решение стало частью «оккупационного плана».

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