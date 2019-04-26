Названы причины упрощенной выдачи российских паспортов в Донбассе

Россия не заставляет жителей Донбасса получать российские паспорта. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, говорится на сайте Всемирной Организации.

По его словам, Москва лишь предоставляет возможность жителям Донецкой и Луганской областей стать российскими гражданами. Дипломат пояснил, что для получения российского паспорта обладателям украинского паспорта не придется отказываться от гражданства.

Небензя добавил, что процесс разработки президентского указа был прозрачным и начался «далеко не вчера» — с апреля 2014 года по вопросу приобретения гражданства России обратилось более 334 тысяч украинцев. Также он указал на то, что с того момента на территории России въехали и проживают 925 548 граждан из юго-восточных областей Украины. «Иными словами, данной инициативой Россия отвечает на чаяния многих тысяч людей», — резюмировал он.

Ранее в МИД заявили, что жители Донбасса де-факто стали жителями России. Президент Владимир Путин сказал, что подписанный им 24 апреля указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса носит гуманитарный характер. В штабе Владимира Зеленского, который 21 апреля выиграл выборы президента Украины, заявили, что указ Путина подтверждает, что Россия является агрессором и оккупантом.

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