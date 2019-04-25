Глава ДНР поручил упростить правила въезда в Россию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил упростить правила пересечения границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нам предстоит масштабная работа, чтобы правильно организовать работу компетентных служб. Поручить министерству доходов, министерству госбезопасности разработать упрощенный механизм пересечения границы с Российской Федерацией», — заявил Пушилин на совещании.

Ведомствам предстоит выполнить поручение до 1 июня.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он пояснил, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти», но терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса «вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав», нельзя.

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского назвали решение России об упрощении предоставления гражданства жителям ЛНР и ДНР «наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну».

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