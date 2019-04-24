Команда Зеленского отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей Донбасса

Указом об упрощении выдачи российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». Об этом заявила пресс-служба команды победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского в Facebook 24 апреля.

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня», — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти Украины будут делать все, чтобы защитить своих граждан, которые вынуждены находиться «на оккупированных территориях», и готовы оказывать им надлежащую помощь. В команде Зеленского рассчитывают на поддержку международного сообщества, призывая к усилению дипломатического и санкционного давления на Москву.

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Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее поблагодарили российского лидера Владимира Путина за подписание указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса. По его словам, упрощение выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР — это попытка «оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса» и создать там российский анклав с целью дальнейшей агрессии против Украины. Киев счел эту инициативу вмешательством во внутренние дела государства и обратился в Совет Безопасности ООН. Украинская сторона полагает, что действия России противоречат минским соглашениям. Жителям самопровозглашенных республик посоветовали отказаться от российских документов.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ОРДЛО президент России Владимир Путин подписал 24 апреля. В документе указано, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».

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