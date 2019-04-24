Киев отреагировал на упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Киев считает вмешательством в дела Украины решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте.

«Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса», — написал он и подчеркнул, что данные действия являются «продолжением агрессии» Москвы.

Климкин также обратился к жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с просьбой не принимать российские паспорта. «Россия лишила вас настоящего, а теперь хочет лишить и будущего», — заявил он.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter сообщил, что Киев уже обратился в Совет Безопасности ООН по данному поводу.

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Ранее 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей ДНР и ЛНР упростилась процедура получения российских паспортов. Документ вступит в силу с момента опубликования.

Позже помощник Путина Владислав Сурков пояснил, что такое решение являлось «неизбежным», поскольку Украина отказывалась признать жителей неподконтрольных Киеву территорий своими гражданами. Он указал на экономическую блокаду региона, боевые действия, которые ведет в Донбассе украинская армия, и заявил, что людей не допустили до выборов президента.

В конце 2018 года жителям Донецкой и Луганской областей Украины увеличили срок разрешенного непрерывного пребывания в России. Теперь они могут находиться на территории соседнего государства 180 дней вместо 90.

Украина считает Россию ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны. В феврале прошлого года был принят закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а не подконтрольные Киеву территории — оккупированными. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

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