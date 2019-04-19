Первый президент Украины оценил вероятность «широкомасштабной агрессии» России

Первый президент Украины Леонид Кравчук, руководивший страной с 1991 по 1994 год, заявил, что Россия не развяжет «широкомасштабную агрессию». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

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По его словам, Москва пытается запугать Украину, демонстрируя военную мощь на границе государств. «Не надо нас пугать войной — война идет», — отметил он.

В январе Кравчук сделал похожее заявление. Он подчеркивал, что российской военной мощи хватит, чтобы «оккупировать всю Украину», однако тогда российскому лидеру Владимиру Путину придется потратить огромную часть своего бюджета, чтобы удержать страну в повиновении. В декабре 2018-го он утверждал, что в случае оккупации Украины, Россия прекратит существование в течение года.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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