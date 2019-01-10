Первый президент Украины оценил вероятность «масштабного наступления» России

Российская власть осознает, с какого рода последствиями столкнется, если пойдет на масштабное наступление на Украине. Об этом в интервью «Фактам» заявил первый президент республики Леонид Кравчук, руководивший страной с 1991 по 1994 год.

Экс-глава государства указал, что не верит в готовность президента России Владимира Путина пойти в масштабное наступление. «Они аннексировали Крым, но не могут с ним справиться. Представьте, что, не дай Бог, [сойдут с ума] и оккупируют всю Украину. Их военной мощи на это, может, и хватит», — предположил Кравчук.

«Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. То есть перевести сюда органы принуждения, потратить огромную часть своего бюджета, чтобы удержать Украину в повиновении. Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает. Поэтому ему важно сейчас угрожать. Устроил в Керченском проливе провокацию, увидел, как мир реагирует. Слава Богу, реакция была очень острая», — добавил он.

В декабре Кравчук заявил, что в случае оккупации всей территории Украины Россия прекратила бы свое существование в течение года. По его словам, для того чтобы держать Украину «в покое», Москве пришлось бы направить туда половину своей армии и выделить на эти цели почти 70 процентов государственного бюджета.

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