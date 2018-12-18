Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России

В случае оккупации всей территории Украины Россия прекратила бы свое существование в течение года. С таким заявлением во вторник, 18 декабря, выступил первый президент Украины Леонид Кравчук, руководивший страной с 1991 по 1994 год. Слова экс-главы государства приводит Gazeta.ua.

«Украина останется Украиной. Никто ее не сможет одолеть. Представьте себе, что Россия сошла с ума и оккупировала Украину. Через год России бы не стало», — указал Кравчук.

Он объяснил, что для того, чтобы держать Украину «в покое», России потребуется направить туда половину своей армии и выделить на эти цели почти 70 процентов государственного бюджета.

Материалы по теме Порошенко ввел военное положение Чем это грозит России и украинцам?

«[Россия] с Крымом не может справиться и Украину удержать не сможет», — подчеркнул экс-президент.

17 декабря катастрофу России в случае осуществления «наземной агрессии» против Украины предрек министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Также, по его словам, в случае начала агрессии военное положение в ряде регионов Украины будет продлено.

Военное положение в нескольких регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории, — было введено в конце ноября. Согласно подписанному главой государства Петром Порошенко указу, военное положение будет действовать на территории этих регионов в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!