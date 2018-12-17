Киев предрек России катастрофу

«Наземная агрессия» России против Украины обернется для РФ катастрофой. Такое мнение в понедельник, 17 декабря, озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его слова приводит пресс-служба украинского МВД.

Аваков напомнил, что в ряде регионов страны было введено военное положение. «Мы находимся в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным воздействиям, которые могут быть со стороны противника», — указал министр.

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Если же Россия пойдет на «наземную агрессию» против Украины, военное положение будет продлено, а Киев будет мобилизовать все силы, сообщил Аваков. «Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофой. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме», — подчеркнул он.

Аваков выразил надежду, что на «наземную агрессию» Россия не пойдет. «Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится до нового года и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории», — рассказал глава МВД.

Военное положение в нескольких регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории, было введено в конце ноября. Согласно подписанному главой государства Петром Порошенко указу, военное положение будет действовать на территории этих регионов в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

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