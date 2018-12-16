Порошенко порассуждал о продлении военного положения

Военное положение на Украине может быть продлено только в случае военного вторжения России. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Петр Порошенко. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, особый режим будет снят по прошествии 30-дневного срока, если «не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма».

Как передает телеканал NewsOne, украинский лидер принципиально выступает против того, чтобы военное положение стало препятствием для проведения президентских выборов. Однако угроза вторжения российской армии все еще сохраняется, подчеркнул он.

«Львиная доля [российских войск у границ Украины] осталась. К сожалению, отведено лишь менее 10 процентов. Если бы войска были отведены, я бы немедленно прекратил действие военного положения», — пояснил Порошенко.

Президент пояснил, что сократить срок особого режима с планировавшихся 60 суток до 30 удалось благодаря удачной передислокации частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Наша готовность к отпору агрессии значительно увеличилась», — заявил он.

В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. Причиной стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Три корабля ВМС Украины нарушили территориальные воды Крыма, проигнорировали предупреждения и начали опасное маневрирование, в результате чего были задержаны пограничным управлением ФСБ вместе с экипажем.

Киев счел это актом военной агрессии. 30 ноября Украина ограничила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. 6 декабря по указу президента десантно-штурмовые подразделения ВСУ начали перебрасывать на границу с Россией, одновременно морская охрана Госпогранслужбы Украины получила разрешение стрелять без предупреждения.

