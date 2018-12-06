Порошенко перебросил украинских десантников на границу с Россией

Десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины будут переброшены на границу с Россией. Об этом в четверг, 6 декабря, во время посещения воинской части в Житомирской области заявил президент Украины Петр Порошенко, передает УНИАН.

Как отмечается, в части состоялась загрузка имущества воинских подразделений и техники Десантно-штурмовых войск (бывшие Высокомобильные десантные войска) в самолеты для переброски на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы в рамках выполнения задач, определенных военным положением.

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«С этого военного аэродрома сейчас элита нашей армии — подразделения Десантно-штурмовых войск — будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы в соответствии с утвержденными планами. Как всегда, вы откомандировываетесь туда, где наиболее трудно, где есть необходимость решать наиболее сложные задачи, где без воинов Десантно-штурмовых войск никак», — сказал Порошенко.

По словам украинского лидера, переброска позволит усилить оборонительные возможности государства и готовность остановить агрессора, «не теряя ни секунды».

В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории. Согласно подписанному главой государства указу, военное положение будет действовать на территории этих регионов в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

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