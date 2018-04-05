Украина отказалась от ВДВ

Верховная Рада приняла законопроект о переименовании Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Десантно-штурмовые войска ВСУ. Об этом сообщает «Интерфакс».

За законопроект №7330 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны», представленный в Раду президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 236 депутатов. Парламентарии также внесли соответствующие изменения в законы «Об обороне Украины», «О Вооруженных силах Украины» и «О правовом режиме военного положения».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что переименование рода войск ВСУ обусловлено «оккупацией Вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (Высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора».

«Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отображает специфику, суть, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО», — отметил первый заместитель министра обороны страны Иван Руснак, который представлял законопроект в Раде.

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