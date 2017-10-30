Береты украинских десантников декоммунизировали

Командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВДВ ВСУ) ввело для военнослужащих вместо голубого берета бордовый головной убор той же формы. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает пресс-служба ВДВ на своей странице в Facebook.

В пресс-релизе отмечается, что в 59 странах мира десантники носят темно-бордовые береты. «Лишь 7 (!) стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны до последнего времени от нее зависимы: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина, Болгария», — отмечается в сообщении.

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Декоммунизацию военной формы — отказ от наследия советской армии во внешнем виде военнослужащих — командование ВСУ ведет с 2016-го. В июле того же года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, согласно которому с погон украинских военнослужащих исчезли советские звезды.

В мае 2016-го Порошенко назвал декоммунизацию вопросом национальной безопасности Украины. Он также предостерег от возвращения к старым имперским наименованиям городов страны, пообещав не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».