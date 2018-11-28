Порошенко ввел на Украине военное положение

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в ряде регионов страны. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине"», — указал он.

Незадолго до этого принятый Верховной Радой законопроект №9338 «Об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине"» подписал спикер украинского парламента Андрей Парубий, после чего законопроект был направлен на подпись президенту.

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Полный текст указа о введении на части территории Украины военного положения появился на сайте главы государства. «Ввести на Украине военное положение с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года», — говорится в указе.

Как отмечается, в законе также содержится норма о том, что в период военного положения частичная мобилизация объявляется президентом страны в сроки и в объемах согласно угрозам национальной безопасности и обороны Украины.

26 ноября за введение военного положения в регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории) проголосовала Верховная Рада.

Причиной ввода военного положения обозначен произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Тогда пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Всего были задержаны 24 украинских моряка, по состоянию на 13:00 28 ноября 15 из них были арестованы на два месяца.

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