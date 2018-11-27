На Украине снова запутались в сроках военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вносит изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно продолжительности действия военного положения в стране. Сообщение об этом появилось на сайте главы государства.

Указ президента Украины №392/2018 утверждает решение СНБО о внесении изменения в предыдущее решение Совета «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

В указе говорится, что военное положение начало действовать с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября и должно закончиться в 14:00 (15:00 мск) 26 декабря. При этом не указано, вводится ли военное положение в отдельных регионах страны или же на территории всей Украины.

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Собеседник «Гордона» в администрации президента Украины заявил, что указ Порошенко о введении военного положения в регионах страны, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории), будет опубликован в газете «Урядовый курьер» 28 ноября. Военное положение, по его словам, начнет действовать на территории этих регионов в 14:00 (15:00 мск) 28 ноября, «за что и проголосовали депутаты [Верховной Рады]».

Депутаты Верховной Рады проголосовали за введение в ряду областей страны военного положения 26 ноября. Планировалось, что положение начнет действовать с 9:00 (10:00 мск) 28 ноября.

Ранее 27 ноября в «Урядовом курьере» был опубликован указ Порошенко, в котором говорилось, что военное положение вводится на 60 дней — срок, на котором Порошенко настаивал сначала. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что сообщение в «Урядовом курьере» было напечатано ошибочно. «Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен», — подчеркнула она.

Власти Украины приняли решение о введении военного положения в связи с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля Военно-морских сил Украины, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. Киев счел это актом агрессии.

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