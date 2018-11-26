Порошенко анонсировал переход Украины на военное положение

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду вопрос о введении в стране военного положения на 60 суток. Об этом он заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Он «как верховный главнокомандующий» обратился к депутатам с просьбой одобрить военное положение. Порошенко пообещал, что этот режим не означает немедленной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди».

По словам председателя СНБО Александра Турчинова, военный кабинет, созванный накануне президентом, «констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ничем иным, как актом военной агрессии».

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Военное положение означает, что военное командование наделяется чрезвычайными полномочиями, ограничивающими права и свободы жителей страны. В частности, возможно вводить трудовую повинность для всех трудоспособных граждан, использовать помещения и оборудования предприятий для нужд обороны, вводить нормированное обеспечение продуктами и лекарствами, а также экспроприировать у граждан любую собственность для военных нужд.

Также вводится запрет на проведение референдумов и выборов любого уровня. Выборы президента Украины назначены на 2019 год, по последним соцопросам, действующий президент занимает лишь четвертое место в рейтинге с уровнем поддержки всего семь процентов.

В военное командование входят Генеральный штаб ВСУ под руководством президента и секретаря СНБО, командование видов ВСУ, а также объединенное оперативное командование.

25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. Украинские военные, не признающие российский статус Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

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