ФСБ подтвердила обстрел и захват трех украинских кораблей

ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

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«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», — говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование.

«С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — отмечается в сообщении ФСБ.

По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

Ранее в ФСБ заявили, что сложившаяся ситуация в черноморской акватории является следствием подготовки и проведения Украиной провокации. «Есть неопровержимые доказательства», — подчеркнули в спецслужбе.

Инцидент произошел после того, как ФСБ обвинила три украинских корабля в нарушении российской государственной границы близ Керченского пролива и неподчинении властям. В спецслужбе назвали случившееся провокацией, командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Вскоре Керченский пролив был перекрыт, а из Крыма в данный район была направлена российская боевая авиация.

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