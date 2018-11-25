Радиопереговоры украинских военных с просьбами спасти их утекли в сеть

Украинский сайт «ЛІГА.net» опубликовал аудиозаписи переговоров украинских военных и российских пограничников в ходе инцидента близ Керченского пролива. Предоставивший материалы источник не называется, редакция также не уточняет, члены экипажей каких кораблей фигурируют в переговорах и где конкретно происходят события.

Из нескольких записей следует, что экипаж одного из украинских кораблей подает сигнал бедствия Mayday, сообщает о раненых, в том числе лежачих, и просит срочно оказать помощь. Российская сторона в свою очередь уточняет сведения о числе пострадавших и предупреждает, что украинские моряки должны поднять руки вверх, в противном случае будет открыт огонь на поражение.

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Подтверждения этих сведений нет, но, как передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, пограничники, применив оружие, задержали в Черном море в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Кроме того, в спецслужбе заявили об оказании медицинской помощи трем украинским военнослужащим. Пресс-служба украинского флота сообщала о шести раненых.

ФСБ обвиняет украинских моряков в нарушении российской государственной границы 25 ноября близ Крыма (Киев считает полуостров и территориальные воды вокруг него своими — прим. «Ленты.ру»), неподчинении властям и опасных маневрах. В ведомстве называют эти действия провокацией, командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях.

В район инцидента была направлена российская боевая авиация, а украинская сторона отправила туда несколько кораблей из акватории Азовского моря, но они, как заявили в ФСБ, уже возвращаются обратно. Керченский пролив закрыт для гражданского судоходства.

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