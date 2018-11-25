Таран украинского буксира российским кораблем попал на видео

В сети появилось полное видео инцидента в Керченском проливе с украинским рейдовым буксиром и кораблем «Дон» пограничной службы ФСБ России.
На кадрах видно, что российский корабль успешно таранит буксир. На роликах, которые публиковались ранее, было запечатлено только их сближение.
По данным пресс-службы Военно-морских сил Украины, в результате инцидента в Керченском проливе российские силовики остановили и захватили два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир. В Киеве заявляют, что против украинских кораблей было применено оружие, также есть информация о двух раненых военнослужащих-моряках.
Инцидент произошел после того, как ФСБ обвинила три украинских корабля в нарушении российской государственной границы близ Керченского пролива и неподчинении властям. В спецслужбе назвали случившееся провокацией, командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Вскоре Керченский пролив был перекрыт, а из Крыма в данный район была направлена российская боевая авиация.