Украина обвинила Россию в обстреле своих катеров

Российские пограничники обстреляли украинские катера в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

«После выхода из 12-мильной зоны (за пределами внутренних вод страны — прим. Ленты.ру) катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение», — заявили в ВСУ.

Подтверждения этой информации нет.

Ранее в воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Российская сторона посчитала это провокацией и приняла решение закрыть Керченский пролив для судоходства. Позднее сообщалось о начале погони за отступающими украинскими кораблями.

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