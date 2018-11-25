В Киеве заявили о захвате своих катеров российским спецназом

Россия захватила три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении командования украинского флота в Facebook.

«По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках», — сообщили в ВСУ.

В свою очередь источник портала Inforesist в Минобороны Украины утверждает, что команды «закрылись на кораблях».

Ранее в воскресенье, 25 ноября, ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Позднее сообщалось о начале погони за отступающими украинскими кораблями и обстреле их российскими пограничниками.

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