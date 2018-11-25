Керченский пролив закрыли

Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, закрыт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

«Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт», — уточнил он. Такое решение было принято в целях безопасности.

Ранее в воскресенье, 25 ноября, пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли государственную границу, движутся в сторону Керченского пролива, опасно маневрируют и не подчиняются требованиям российских властей.

Украинская сторона заявила, что корабли два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя в Азовском море, о чем заранее было сообщено. В ВМС страны объявили, что российский корабль протаранил буксир и нанес ему повреждения.

Ситуация в Азовском море между Россией и Украиной обострилась после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив весной 2018 года. В Киеве считают, что Москва может ограничить доступ к азовской акватории. В ходе конфликта пограничные службы стран неоднократно задерживали суда.

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